Facebook, Twitter, και Instagram: Κατήργησαν βίντεο του Trump για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκε τις προηγούμενες ημέρες με το Twitter, μετά από ένα tweet του Τραμπ το οποίο χαρακτηρίστηκε από την πλατφόρμα ως “μη τεκμηριωμένο”. Λίγες ημέρες αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο Πρόεδρος της Αμερικής ετοιμάζει μία εκτελεστική εντολή για τα social media ωστόσο θέση στην δήλωση του Τραμπ πήρε μόνο το Twitter με το Facebook και το Instagram να μένουν έξω από την διαμάχη.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών ως μέρος της καμπάνιας του και μετά από καταγγελία του DMCA, το Facebook, το Twitter αλλά και το Instagram κατάργησαν το βίντεο. Το βίντεο αυτό περιείχε εικόνες από την δολοφονία του Αφροαμερικανού, George Floyd. Το βίντεο του Τραμπ σύμφωνα με πληροφορίες καταργήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση δικαιωμάτων.

Not true and not illegal.

This was pulled because we got a DMCA complaint from copyright holder. https://t.co/RAsaYng71a

— jack (@jack) June 6, 2020