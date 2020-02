FTC: Δίνει refund σε όσους εξαπατήθηκαν από υποτιθέμενο support της Apple

Η FTC ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποζημιώσει με 1,7 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής τους 58.000 χρήστες που έπεσαν θύματα μιας εθνικού επιπέδου απάτης από τεχνική υποστήριξη που ισχυριζόταν ότι ήταν εγκεκριμένη από την Apple και τη Microsoft.

Απάτη εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής

Η FTC και ο State of Connecticut and Commonwealth of Pennsylvania ισχυρίζονται ότι η Click4Support και άλλες αντίστοιχες εταιρείες έβαζαν διάφορες παραπλανητικές διαφημίσεις σε ποικίλες ιστοσελίδες. Στόχος των εταιρειών αυτών ήταν να κάνουν τους καταναλωτές να πιστέψουν ότι ο υπολογιστής τους έχει μολυνθεί από ιούς και κακόβουλα προγράμματα.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της κάθε εταιρείας έπειθαν τους χρήστες να δώσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή ώστε να διορθώσουν τα υποτιθέμενα προβλήματα που παρουσίαζαν εξαιτίας των ιών.

Σύμφωνα με την FTC, οι εταιρείες προσέφεραν ποικίλα πλάνα υπηρεσιών, από εφάπαξ χρεώσεις για έναν και μόνο έλεγχο του υπολογιστή προς 69 δολάρια Αμερικής, μέχρι πακέτα παροχής μόνιμης προστασίας κόστους έως 2.000 δολάρια Αμερικής.

Η FTC βρήκε ότι, χάρη στην απάτη που είχε στήσει, η Click4Support κατάφερε να εξασφαλίσει έσοδα ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής. Το Click4Support διέκοψε τη λειτουργία του το 2015, ενώ η δικαστική απόφαση για την αποζημίωση των εξαπατημένων χρηστών εκδόθηκε το 2018.

Οι αποζημιώσεις των χρηστών προέρχονται από τα χρήματα που κατάσχεσαν οι αρχές από την Click4Support. Κάθε θύμα θα πάρει περίπου 30$ μέσω PayPal ή επιταγής.

Πηγή