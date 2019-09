Hackers παραβίασαν το Twitter του ίδιου του CEO

Ο CEO του Twitter, Jack Dorsey έπεσε θύμα των hackers οι οποίοι κατάφεραν να παραβιάσουν τον λογαριασμό του με αποτέλεσμα την δημοσίευση 17 προσβλητικών tweet. Οι δημοσιεύσεις αυτές δεν έμειναν για περισσότερο από 10 λεπτά στην διάσημη πλατφόρμα και μία ώρα αργότερα ο λογαριασμός είχε ήδη γυρίσει στα χέρια του χρήστη.

Το Twitter Comms γρήγορα σχολίασε το γεγονός λέγοντας πως τα συστήματα ασφαλείας της πλατφόρμας δεν παραβιάστηκαν. Σύμφωνα με την δήλωση, ο φορέας κινητής τηλεφωνίας φταίει για την υποκλοπή των στοιχείων καθώς ο λογαριασμός ήταν συνδεδεμένος με το τηλέφωνο του χρήστη.

The phone number associated with the account was compromised due to a security oversight by the mobile provider. This allowed an unauthorized person to compose and send tweets via text message from the phone number. That issue is now resolved.

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 31, 2019