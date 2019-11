Instagram: Θα ξεκινήσει να κρύβει τον αριθμό των like

Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε μία πληροφορία, σύμφωνα με την οποία το Instagram δοκίμαζε να κρύψει τον αριθμό των like από τις δημοσιεύσεις των χρηστών. Εχθές, ο CEO του Instagram, Adam Mosseri, ανακοίνωσε στο συνέδριο Wired25 ότι την επόμενη βδομάδα θα ξεκινήσει και η δοκιμή του χαρακτηριστικού στην Αμερική.

Στα test που γίνονται μέχρι τώρα, τα like είναι κρυμμένα στο Feed, στο web και το profile των χρηστών. Ωστόσο, ο ίδιος ο χρήστης θα μπορεί να δει πόσα ακριβώς είναι τα like αφού το χαρακτηριστικό θα αποτρέπει τους τρίτους να βλέπουν αυτόν τον αριθμό.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD

— WIRED (@WIRED) November 9, 2019