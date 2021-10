Netflix Νοέμβριος 2021: Όλες οι νέες κυκλοφορίες, ταινίες, σειρές στην Ελλάδα

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

5/11/2021

The Club (Τουρκία): Μέρος 1

The Club

Το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, μια μητέρα και μια κόρη ξανασμίγουν μετά από 17 χρόνια. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

5/11/2021

Ο Αμφίβολος Δολοφόνος: Σειρά μίας σεζόν

The Unlikely Murderer

Αυτή η σειρά παρουσιάζει το πώς ένας άντρας που δήλωνε μάρτυρας στη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε κατάφερε να μην του απαγγελθεί κατηγορία για τον φόνο.

5/11/2021

Big Mouth: Σεζόν 5

Big Mouth: Season 5

Εξομολογήσεις, ξεσπάσματα και κακές φήμες κυκλοφορούν καθώς πασχαλίτσες της αγάπης και σκουλήκια μίσους τρυπώνουν στις καρδιές των παιδιών του Γυμνασίου Μπρίτζτον.

5/11/2021

Glória: Σεζόν 1

Glória

Στην Γκλόρια ντο Ριμπατέζο, που το 1968 ξεχειλίζει από πράκτορες, ψέματα και μυστικά, ένας προνομιούχος μηχανικός του Radio Free Europe καπηλεύεται τον Ψυχρό Πόλεμο.

5/11/2021

Narcos: Μεξικό: Σεζόν 3

Narcos: Mexico: Season 3

Η νέα γενιά των αρχηγών καρτέλ διεκδικεί την εξουσία, οι δημοσιογράφοι αναζητούν την αλήθεια ενώ οι κυβερνητικοί πράκτορες ακροβατούν μεταξύ δικαιοσύνης και διαφθοράς.

6/11/2021

13/11/2021

20/11/2021

Arcane: Σεζόν 1

Arcane

Εν μέσω της διαμάχης των πόλεων Πιλτόβερ και Ζάουν, δύο αδερφές μάχονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε έναν πόλεμο μεταξύ μαγικών τεχνολογιών και αντικρουόμενων πεποιθήσεων.

10/11/2021

Gentefied: Σεζόν 2

Gentefied: Season 2

Καθώς οι Μοράλες αγωνίζονται για να αποτρέψουν την απέλαση του παππού, η Άνα, ο Κρις κι ο Έρικ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις στα αισθηματικά και τα επαγγελματικά τους.

15/11/2021

Ψέματα και Απάτη

Lies and Deceit

Μια καθηγήτρια λογοτεχνίας αναζητά δικαίωση από έναν χειρουργό που υποτίθεται ότι τη βίασε στο ραντεβού τους, ο οποίος όμως αρνείται με πάθος τα λεγόμενά της.

17/11/2021 – ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ρίβερντεϊλ: Σεζόν 6

Riverdale: Season 6

Το σκοτεινό εφηβικό δράμα επιστρέφει για έκτη σεζόν.

17/11/2021

Christmas Flow: Σεζόν 1

Christmas Flow

Ένα αναπάντεχο χριστουγεννιάτικο ειδύλλιο ανθίζει ανάμεσα σε έναν διάσημο ράπερ και μια ξεροκέφαλη δημοσιογράφο. Θα τα καταφέρουν όμως παρόλες τις διαφορές τους;

17/11/2021

Κατά Μήκος της Διακεκομμένης Γραμμής: Σεζόν 1

Tear Along the Dotted Line

Ένας σκιτσογράφος στη Ρώμη και η συνείδησή του με τη μορφή αρμαδίλου θυμούνται το παρελθόν και τον ανεκπλήρωτο έρωτά του, ενώ ταξιδεύει με τους φίλους του εκτός πόλης.

19/11/2021

Καουμπόηδες του Διαστήματος: Σεζόν 1

Cowboy Bebop

Μια ετερόκλητη ομάδα κυνηγών επικηρυγμένων καταδιώκει επικίνδυνους εγκληματίες του γαλαξία. Θα σώσουν τον κόσμο, αλλά… για το σωστό ποσό. Μια σειρά ζωντανής δράσης.

23/11/2021

Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος: Αποκάλυψη: Μέρος 2

Masters of the Universe: Revelation: Part 2

Μετά την ολέθρια μάχη που διαλύει την Ετέρνια, η Τίλα κι ένας απρόσμενος σύμμαχος πρέπει να αποτρέψουν το τέλος του Σύμπαντος, στο σίκουελ της κλασικής σειράς του ΄80.

24/11/2021

True Story

True Story

Μια στάση στη διάρκεια της περιοδείας του γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου για έναν κωμικό, όταν οι επιπτώσεις μιας νύχτας με τον αδελφό του απειλούν όσα έχει καταφέρει.

26/11/2021

Σχολή Σοκολάτας: Σεζόν 1

School of Chocolate

Ο διάσημος σοκολατοποιός Αμορί Γκισόν καθοδηγεί οκτώ κορυφαία ταλέντα που ελπίζουν να απογειώσουν την καριέρα τους. Όμως μόνο ένα θα κερδίσει μια μοναδική ευκαιρία.

28/11/2021

Το Νησί των Ξωτικών: Σεζόν 1

Elves

Δύο αδέλφια βρίσκουν ξωτικά στο απομακρυσμένο νησί που κάνουν διακοπές. Δεν είναι όμως τα χριστουγεννιάτικα, αλλά αιμοδιψή ξωτικά που σπέρνουν τον φόβο στους ντόπιους.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

3/11/2021

The Harder They Fall

The Harder They Fall

Θέλοντας να πάρει εκδίκηση, ο Νατ Λαβ καβαλά το άλογό του για να βγάλει απ’ τη μέση, μαζί με τη συμμορία του, τον αρχιμαφιόζο Ρούφους Μπακ που μόλις αποφυλακίστηκε.

5/11/2021

Love Hard

Love Hard

Αφού βρει το ιδανικό της ταίρι μέσω Internet, μια συγγραφέας από το Λ.Α. καταλαβαίνει ότι την κορόιδεψαν, όταν ξενιτεύεται για να του κάνει έκπληξη για τα Χριστούγεννα.

5/11/2021

Γιάρα

Yara

Μια αποφασισμένη εισαγγελέας ασχολείται εμμονικά με την υπόθεση μιας αγνοούμενης 13χρονης και φτάνει στα άκρα για να βρει την αλήθεια. Βασισμένο σε αληθινή υπόθεση.

6/11/2021

Ο Μπαμπάς Επιστρέφει για Χριστούγεννα

Father Christmas Is Back

Τέσσερις άσπονδες αδελφές μαθαίνουν τι σημαίνει οικογενειακή αλληλεγγύη, όταν ο χαμένος τους πατέρας εμφανίζεται για τα Χριστούγεννα στη χλιδάτη οικογενειακή τους έπαυλη.

10/11/2021

Passing

Passing

Στη Νέα Υόρκη του 1920, η πραγματικότητα μιας μαύρης γυναίκας αλλάζει, όταν συναντιέται με μια παιδική της φίλη που παριστάνει τη λευκή.

11/11/2021

7 Αιχμάλωτοι

7 Prisoners

Ένας φτωχός έφηβος που προσπαθεί να ξεφύγει από έναν σωματέμπορα αναγκάζεται να σταθμίσει την ηθική του σε σχέση με την πάλη που δίνει να επιβιώσει.

12/11/2021

Red Notice

Red Notice

Ένας αναλυτής του FBI καταδιώκει τον πιο περιζήτητο ληστή έργων τέχνης αλλά γίνεται άθελά του συνεργός του στο κυνήγι ενός άπιαστου απατεώνα που έχει πάντα το προβάδισμα.

18/11/2021

Διπλή Πριγκίπισσα 3: Κυνηγώντας το Αστέρι

The Princess Switch 3: Romancing the Star

Μετά την κλοπή ενός ανεκτίμητου χριστουγεννιάτικου κειμηλίου, οι ολόιδιες Μάργκαρετ και Στέισι ζητούν βοήθεια από την τολμηρή σωσία Φιόνα – και τον γοητευτικό πρώην της.

19/11/2021

tick, tick…BOOM!

tick, tick…BOOM!

Λίγο προτού κλείσει τα 30, ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός θεατρικός συνθέτης βιώνει τον έρωτα, τη φιλία και την πίεση να δημιουργήσει κάτι μεγάλο πριν να είναι αργά.

22/11/2021

Οι Νόμοι των Συνόρων

Outlaws

Ένας εσωστρεφής έφηβος μπαίνει σε μια παρέα περιθωριακών αλλά σύντομα συνειδητοποιεί ότι έχει μπλέξει.

24/11/2021

Bruised

Bruised

Μια ξεπεσμένη αθλήτρια MMA αρπάζει μια τελευταία ευκαιρία για εξιλέωση στο κλουβί, όταν ο γιος που είχε αφήσει έρχεται στη ζωή της. Παίζει και σκηνοθετεί η Χάλι Μπέρι.

26/11/2021

Μάικλ Τσε: Με το Χέρι στην Καρδιά

Green Snake

Νέο κωμικό σταντ απ από τον Μάικλ Τσε.

26/11/2021

Κάρλος Μπαγιάρτα: Ψεύτικοι Προφήτες

A Castle For Christmas

Ο Μεξικανός κωμικός Κάρλος Μπαγιάρτα επιστρέφει και σατιρίζει με το καυστικό του μαύρο χιούμορ πολιτιστικές και θρησκευτικές πτυχές της Λατινικής Αμερικής.

26/11/2021

Τα Κακομαθημένα

Spoiled Brats

Τρία κακομαθημένα αδέλφια αναγκάζονται να μπουν στη βιοπάλη όταν ο πλούσιος και καλοπροαίρετος πατέρας τους προσποιείται ότι έχασε τα πάντα για να τους δώσει ένα μάθημα.

30/11/2021

Χίλιοι Καλοί Χωράνε

More the Merrier

Μια κωμωδία για τη σεξουαλική εξερεύνηση από τον σκηνοθέτη και συν-σεναριογράφο Πάκο Καμπαγέρο (“Cites”).

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

4/11/2021

Κυνηγώντας Φονιάδες

Catching Killers

Οι ερευνητές υποθέσεων διαβόητων κατά συρροή δολοφόνων αποκαλύπτουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες των υπεράνθρωπων προσπαθειών τους σε αυτήν τη σειρά αληθινών εγκλημάτων.

10/11/2021

Εκπληκτικά Ζώα: Σεζόν 1

Animal

Αυτή η καθηλωτική σειρά παρακολουθεί τα πιο υπέροχα ζώα στον κόσμο, καταγράφοντας τρυφερές αλλά και σοκαριστικές στιγμές, όπως δεν τις έχουμε δει ποτέ ξανά.

17/11/2021

Tiger King 2

Tiger King 2

Οι ανατροπές συνεχίζονται. Το “Tiger King” επιστρέφει με τη δεύτερη σεζόν που εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στα μυστήρια και τις περσόνες που μαγνήτισαν το κοινό.

18/11/2021

Πήγαινέ με Σπίτι

Lead Me Home

Πασχίζοντας να επιβιώσουν και μόνο, οι άστεγοι της Καλιφόρνιας υποφέρουν με την αύξηση των εξόδων στέγασης που αναγκάζουν περισσότερους μειονεκτούντες να ζουν στον δρόμο.

19/11/2021

Εξηγήσεις: Το Ανθρώπινο Μυαλό: Σεζόν 2

The Mind, Explained: Season 2

Το μυαλό μας μπορεί να μεγαλουργήσει, αλλά και να υπονομεύσει τις καλύτερές μας προθέσεις. Μάθετε για την επιστήμη πίσω από τη δημιουργικότητα, την πλύση εγκεφάλου κ.ά.

29/11/2021

14 Βουνοκορφές: Όλα Είναι Δυνατά

14 Peaks: Nothing is Impossible

Ο ορειβάτης Νιμς Πέρζα οδηγεί μια ομάδα Σέρπα σε υψόμετρο πάνω από 8.000 μέτρα με στόχο να ανέβουν μέσα σε 7 μήνες 14 κορυφές και να σπάσουν το ρεκόρ των 7 χρόνων.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

2/11/2021

Ρίντλεϊ Τζόουνς: Η Προστάτιδα του Μουσείου: Σεζόν 2

Ridley Jones: Season 2

Το μουσείο μαγεύει κι άλλο τη γενναία Ρίντλεϊ και τη θαρραλέα παρέα της με νέους φίλους, νέες επικίνδυνες αποστολές και την αναζήτηση για το Μάτι της Πυξίδας της Ρίντλεϊ.

16/11/2021

Τζόνι Τεστ: Επιχείρηση Ρολό Κιμά

Johnny Test’s Ultimate Meatloaf Quest

Ακολουθήστε τους Τζόνι και Ντιούκι σε μια επική διαδραστική περιπέτεια να βρουν το τέλειο ρολό κιμά και να σωθούν από το “απαίσιο ρολό” που έφτιαξε ο μπαμπάς για βραδινό.

16/11/2021

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

Μάθετε τραγουδιστά το αλφάβητο παρέα με τους Μπιπ, Μπουπ, Μπινγκ, Μπανγκ και Μπο, από το απίστευτο Α στο μοναδικό Μ μέχρι και το τελευταίο, το Ω!

18/11/2021

Διαστημικά Σκυλιά: Σεζόν 1

Dogs in Space

Σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον, οι επιστήμονες της Γης στέλνουν γενετικά βελτιωμένους σκύλους να εξερευνήσουν τον γαλαξία σε αναζήτηση νέου πλανήτη για κατοίκηση.

23/11/2021

Βάφλα + Μότσι: Γιορτινό Τραπέζι

Waffles + Mochi’s Holiday Feast

Η Βάφλα και ο Μότσι υποδέχονται καλεσμένους για να γιορτάσουν την Ημέρα Πάγου, τη χειμερινή γιορτή των μαριονετών. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι… δεν υπάρχει Ημέρα Πάγου!

24/11/2021

Ρόμπιν, η Φτερωτή

Robin Robin

Σε αυτήν τη stop-motion ταινία μικρού μήκους, ένα πουλί αναθρεμμένο από ποντίκια αρχίζει να αναρωτιέται πού ανήκει και ξεκινά ένα τολμηρό ταξίδι αυτογνωσίας.

30/11/2021

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Κλασικές ιστορίες αλλιώς

Charlie’s Colorforms City: Classic Tales with a Twist

Ο Τσάρλι αλλάζει κλασικές ιστορίες με διάφορα σχήματα και θέλει τη βοήθειά σας. Επισκεφτείτε ένα παραμυθοκομμωτήριο, έναν γοργονοχορό, ακόμα και το διάστημα.

30/11/2021

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Χιονισμένες ιστορίες

Charlie’s Colorforms City: Snowy Stories

Ο Τσάρλι και η νέα του φίλη, Γιετίλντα Ντι Γιέτι, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ζουν δυνατές περιπέτειες στο χιόνι!

30/11/2021

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Το μιούζικαλ των χαμένων Βαλεντίνων

Charlie’s Colorforms City: The Lost Valentines Musical

Ο Τσάρλι Έρωτας προσπαθεί να σκορπίσει αγάπη στην Αυτοκόλλητη Πόλη, σε ένα ειδικό μουσικό επεισόδιο.

