Ο Elon Musk προτείνει το Signal ως εναλλακτική του WhatsApp και η υπηρεσία εκτοξεύεται

Ο Elon Musk πρότεινε στους 41,6 εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter να χρησιμοποιήσουν το Signal αντί του WhatsApp, με την υπηρεσία να μη μπορεί να διαχειριστεί τις τόσες νέες εγγραφές.

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση του WhatsApp να δώσει τελεσίγραφο στους χρήστες, είτε να δώσουν όλα τους τα στοιχεία στο Facebook είτε να αποχωρήσουν, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Μία από αυτές τις αντιδράσεις ήταν και του Elon Musk, ο οποίος σε ένα Tweet είπε απλά στους followers του να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Signal.

Πέραν του ίδιου βέβαια, 25,9 χιλιάδες Retweets έγιναν τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα πολλοί όντως να κάνουν εγγραφή στην υπηρεσία που πρότεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Το αποτέλεσμα όμως ήταν τεράστιο traffic στην υπηρεσία Signal, κάτι που σίγουρα ούτε οι ίδιοι περίμεναν, ενώ ενημέρωσαν μέσα από τη σελίδα τους στο Twitter ότι καθυστερούν οι κωδικοί επαλήθευσης.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021