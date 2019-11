Ο Τραμπ ζήτησε από την Apple να δημιουργήσει δίκτυο 5G στην Αμερική

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψη του στο εργοστάσιο παραγωγής των Mac Pro της Apple, ανακοίνωσε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο η Apple να εξαιρεθεί από τους φόρους που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση του στα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα. Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ίδιου, ζήτησε από τον CEO του Αμερικανικού κολοσσού, Tim Cook, να βοηθήσει η Apple στην ανάπτυξη του δικτύου 5G στην Αμερική. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Apple έχει χρήματα, τεχνολογία, όραμα και τον Cook, στην πραγματικότητα όμως η Apple δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη δικτύων καθώς δεν είναι φορέας κινητής τηλεφωνίας.

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all – Money, Technology, Vision & Cook!l

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019