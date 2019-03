Once Upon a Try: Εξερευνήστε μια χιλιετία εφευρέσεων και ανακαλύψεων

Η Google γιορτάζει τα αντικείμενα που ονειρεύτηκαν και δημιούργησαν εφευρέτες, επιστήμονες και ονειροπόλοι με το Once Upon a Try, που είναι διαθέσιμο στο Google Arts & Culture. Με περισσότερες από 400 διαδραστικές συλλογές, είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική έκθεση σχετικά με τις εφευρέσεις και τις ανακαλύψεις που δημιουργήθηκαν ποτέ.

Εκτός από την έκθεση, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) “Big Bang”, την οποία αναπτύξαμε σε συνεργασία με το CERN, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πυρηνικής Έρευνας. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα ξεκινήσετε ένα επικό ταξίδι 360 μοιρών μέσω της γέννησης και της εξέλιξης του σύμπαντος. Με οδηγό σας την Tilda Swinton, παρακολουθήστε το σχηματισμό των πρώτων αστέρων και δείτε τον πλανήτη Γη να παίρνει μορφή μέσα στην παλάμη του χεριού σας.

Χρησιμοποιώντας την Μηχανική Εκμάθηση (Μachine Learning) της Google, μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε το τεράστιο αρχείο της NASA με 127.000 ιστορικές εικόνες με ένα νέο εργαλείο που ονομάζεται NASA’s Visual Universe. Εκεί μπορείτε να δείτε την ιστορία των αστρονομικών ανακαλύψεων και των διαστημικών αποστολών ή και να αναζητήστε έναν όρο για να μάθετε περισσότερα για το διαστημικό πρακτορείο. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στο διαστημικό λεωφορείο Discovery με έδρα το Smithsonian National Air and Space Museum – σε 360 μοίρες, με οικοδεσπότες τους αστροναύτες που κάποτε το ονόμαζαν σπίτι τους.

Μέσα στην έκθεση του Once Upon a Try, μπορείτε να μπείτε στο Street View για να περιηγηθείτε στις τοποθεσίες των μεγάλων ανακαλύψεων, από τα κατώτατα υπόγεια του CERN έως τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό της NASA. Ζουμάρετε σε 200.000 τεχνουργήματα υψηλής ανάλυσης, όπως τον πρώτο χάρτη της Αμερικής και τον Κρόνο με τα 62 φεγγάρια του. Μάθετε πληροφορίες για μεγάλες εφευρέσεις – από το emoji έως την τουαλέτα – ή ακούστε πέντε εμπνευστικούς επιστήμονες να μιλούν για υπερδυνάμεις – όπως η αλλαγή σχήματος – οι οποίες δημιουργούνται μέσω της επιστήμης.

Γνωρίστε τους Αϊνστάιν και τις Κιουρί της ιστορίας, ή μάθετε περισσότερα για τους πρωταθλητές του παρασκηνίου, όπως ο Chewang Norphel, ο άνθρωπος που καταπολεμά την κλιματική αλλαγή με τεχνητούς παγετώνες ή την Mary Anning, την πρωτοπόρο παλαιοντολόγο που ανακάλυψε τον Πτεροδάκτυλο.

Εξερευνήστε το “Once Upon a Try” στο Google Arts & Culture ή μέσω της εφαρμογής σε iOS ή Android.

