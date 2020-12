Τα κορυφαία του Netflix για το 2020, ποιες σειρές έχετε δει;

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις 50 σειρές με την μεγαλύτερη θεαματικότητα για όλη τη χρονιά όπως αγαπήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενδιαφέρον έχει ότι οι περισσότερες από τις μισές σειρές που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα είναι παραγωγές του ίδιου του Netflix.

Ενδιάφερον όμως έχει και ότι οι δύο πρώτες σειρές της 50άδας, το Cocomelon και το The Office είναι παραγωγές τρίτων από τους οποίους το Netflix έχει αγοράσει τα δικαιώματα. Έχετε Netflix; Αφήστε στα σχόλια το δικό σας Top σειρών για το 2020.

1. Cocomelon

2. The Office U.S.

3. The Queen’s Gambit

4. Tiger King

5. Ozark

6. Outer Banks

7. The Umbrella Academy

8. Unsolved Mysteries

9. Cobra Kai

10. Love is Blind

11. Avatar: The Last Airbender

12. All American

13. Schitt’s Creek

14. The Haunting of Bly Manor

15. Ratched

16. 13 Reasons Why

17. Emily in Paris

18. The Boss Baby: Back in Business

19. Floor is Lava

20. Jeffrey Epstein: Filthy Rich

21. Shameless

22. The Crown

23. Dead to Me

24. The Trials of Gabriel Fernandez

25. The Great British Baking Show

26. Away

27. Lucifer

28. Space Force

29. The Last Dance

30. Cursed

31. The Order

32. Down to Earth with Zac Efron

33. Warrior Nun

34. Sweet Magnolias

35. The Legend of Korra

36. Jurassic World: Camp Cretaceous

37. Never Have I Ever

38. Too Hot to Handle

39. Waco

40. Riverdale

41. Money Heist

42. Evil

43. Altered Carbon

44. Virgin River

45. Hollywood

46. Grand Army

47. On My Block

48. The Last Kingdom

49. Dark Desire

50. World’s Most Wanted

Πηγή