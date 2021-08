Ταλιμπάν: Κατηγορούν το Facebook για λογοκρισία

Τετάρτη, 18/08/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Στη πρώτη του Συνέντευξη Τύπου μετά από 20 χρόνια, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ κατηγόρησε τη Facebook διαμαρτυρόμενος για λογοκρισία. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι η εταιρεία παραβίασε το δικαίωμα της ισλαμιστικής ομάδας στην ελευθερία του λόγου, απαγορεύοντάς τους από όλες τις πλατφόρμες της.

Οι δημοσιογράφοι, πρότεινε ο Μουτζαχίντ, θα πρέπει να ρωτήσουν τους ανθρώπους στο Facebook «που ισχυρίζονται ότι είναι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου» γιατί απαγορεύεται στο ισλαμιστικό κίνημα που πήρε την εξουσία από την εκλεγμένη κυβέρνηση του Αφγανιστάν να δημοσιεύει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που ανήκει στο Facebook, συμπεριλαμβανομένου του Instagram και του WhatsApp.

Taliban spox in their first press conference complaining about Facebook. Absolutely surreal. pic.twitter.com/hYUAeIdqHk

— Evan DeSimone (@MediaEvan) August 17, 2021