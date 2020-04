Το 5G ευθύνεται για τον κορονοϊό σύμφωνα με θεωρίες συνωμοσίας

Απειλές δέχονται οι μηχανικοί των τηλεπικοινωνιών κατά την διάρκεια του lockdown καθώς υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν τον κορονοϊό με τον ερχομό του 5G. Το προηγούμενο διάστημα το Facebook διέγραψε από την πλατφόρμα του μία anti-5G ομάδα η οποία προωθούσε στα υπόλοιπα μέλη την ανάγκη για καταστροφή των 5G δικτύων υποστηρίζοντας ότι αυτές οι πράξεις θα σταματήσουν και την εξάπλωση του κορονοϊού.

Κεραία 5G της EE προσπάθησαν να καταστρέψουν άγνωστοι στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας με τον πάροχο να συνεργάζεται στενά με την αστυνομία για να βρει τους υπεύθυνος για την επίθεση εμπρησμού. Μηχανικοί της BT Openreach που παρέχουν broadband υπηρεσίες σε σπίτια, ανέλαβαν να ενημερώσουν τους anti-5G υποστηρικτές ότι δεν εμπλέκονται στην διατήρηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Τα επεισόδια αυτά επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία των δικτύων, τα οποία επιτρέπουν στον ανθρώπους να εργαστούν από το σπίτι τους και τα οποία παρέχουν σύνδεση στο διαδίκτυο σε άλλους τομείς της κοινωνίας όπως είναι τα νοσοκομεία.

Βίντεο στο Twitter, παρουσιάζει μία γυναίκα η οποία “επιτίθεται” λεκτικά σε εργαζομένους της εταιρείας Community Fiber, ισχυριζόμενη ότι οι μηχανικοί εγκατέστησαν κεραίες 5G με σκοπό να σκοτώσουν κόσμο. Εκπρόσωπος της εταιρείας ενημέρωσε το προσωπικό της ότι δεν χρησιμοποιεί το 5G σε κανένα δίκτυο της.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp

— Charlie Haynes (@charliehtweets) April 2, 2020