Το Apple Pay έρχεται σε Ελλάδα και Κύπρο

Το Apple Pay έρχεται στην Ελλάδα όπως ανακοίνωσε σήμερα η αγγλική ψηφιακή τράπεζα Monese γνωστή για την έκδοση καρτών για online μεταφορά χρημάτων και πληρωμές χωρίς προμήθεια. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα με ένα tweet της τράπεζας και ανάμεσα στις 13 χώρες που θα ξεκινήσει η διάθεση της υπηρεσίας πληρωμών Apple Pay βρίσκεται η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος.

Η ψηφιακή τράπεζα Monese θα είναι μια από τις πρώτες που θα παρέχουν το Apple Pay στην χώρα μας. Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες μετά την διάθεση στην Ελλάδα της υπηρεσίας ανέπαφων πληρωμών Garmin Pay από την Alpha Bank.

Το Apple Pay είναι μια υπηρεσία πληρωμών για συσκευές της Apple (iPhone, iPad, Watch, Mac) και για να την χρησιμοποιήσεις θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσεις στο Wallet μια πιστωτική κάρτα που υποστηρίζει την υπηρεσία. Μετά θα μπορείς να πληρώνεις σε καταστήματα ηλεκτρονικά και μη που υποστηρίζουν το Apple Pay.

Και η ανταγωνίστρια ψηφιακή τράπεζα n26 έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέσει την υπηρεσία Apple Pay στην χώρα μας. Αναμένουμε.

We will soon bring #ApplePay – an easy, secure and private way to pay – to customers in:

🇧🇬 Bulgaria

🇭🇷 Croatia

🇨🇾 Cyprus

🇪🇪 Estonia

🇬🇷 Greece

🇱🇹 Lithuania

🇱🇮 Liechtenstein

🇱🇻 Latvia

🇲🇹 Malta

🇵🇹 Portugal

🇷🇴 Romania

🇸🇰 Slovakia

🇸🇮 Slovenia pic.twitter.com/QFleLbs0Jl

— Monese (@monese) May 15, 2019