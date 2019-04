YouTube: Θάλασσα τα έκανε το φίλτρο των fake news στο livestream για την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων

Εχθές το βράδυ στις 19:50 ώρα Ελλάδος, ο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας των Παρισίων έπιασε φωτιά, προκαλώντας την κατάρρευση του κωδωνοστασίου και της οροφής από βελανιδιά, επίσης προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στα γυάλινα παράθυρα και στη θολωτή οροφή. Η φωτιά έκαιγε για αρκετές ώρες και το όλο γεγονός γινόταν broadcast σε αρκετά κοινωνικά δίκτυα από μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Τα τελευταία χρόνια το YouTube προσπαθεί να βρει μία λύση στις ψεύτικες ειδήσεις που θα βρούμε στην πλατφόρμα. Ο ιστότοπος κυκλοφόρησε πριν κάποιο καιρό ένα εργαλείο το οποίο εμφανίζει μία κάρτα, η οποία μας παραπέμπει στην Wikipedia, την Encyclopedia Britannica και άλλες εξωτερικές πηγές, για τον έλεγχο των γεγονότων που βλέπουμε. Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο πληροφοριών απέτυχε παταγωδώς εχθές κατά τη διάρκεια livestream της φωτιάς στην Παναγία των Παρισίων.

