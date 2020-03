Αναβάθμιση EMUI 10.1: Όλες οι αλλαγές που φέρνει στα Huawei smartphones

Εχθές, η Huawei παρουσίασε τα νέα Huawei P40, μία νέα sport έκδοση του Huawei Watch GT 2 που είναι το GT 2e, τα πρώτα της έξυπνα γυαλιά, ένα έξυπνο ηχείο, και τη νέα έκδοση του EMUI. Το EMUI 10.1 φέρνει αρκετά νέα χαρακτηριστικά στα smartphones της εταιρείας. Πάμε να τα δούμε.

Hey Celia ο AI assistant της Huawei

Στο EMUI 10.1 κάνει ντεμπούτο η ψηφιακή βοηθός της εταιρείας, η οποία ακούει στο όνομα Celia. Καθώς τα smartphones της κινέζικης κατασκευάστριας δεν υποστηρίζουν τα GMS, κατ’ επέκταση δεν έχουν τον Google Assistant.

Οπότε, η Huawei δημιούργησε τον δικό της AI βοηθό, ο οποίο ξυπνά με το “Hey Celia” και λίγο πολύ κάνει ότι και οι υπόλοιποι ψηφιακοί βοηθοί.

MeeTime

Ένα ακόμα app που απουσιάζει από τα smartphones της Huawei είναι η Google Duo, η εφαρμογή βιντεοκλήσεων του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού. Προς αντικατάσταση του app, η κινέζικη κατασκευάστρια δημιούργησε το MeeTime, το οποίο κάνει ντεμπούτο στο EMUI 10.1.

Η εφαρμογή MeeTime λειτουργεί και σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών, υποστηρίζει βιντεοκλήσεις 1080p, έχει low-light mode, ενώ επιτρέπει και τον διαμοιρασμό της οθόνης (όπως τα Duo και WhatsApp).

Cross-Device Photo Gallery

Προχωρώντας στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχει στους κατόχους των smartphones της, η Huawei πρόσθεσε στο EMUI 10.1 τη λειτουργία Cross-Device Photo Gallery.

Χρησιμοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό, οι κάτοχοι Huawei smartphone μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη συλλογή πολυμέσων του τηλεφώνου τους από οποιαδήποτε άλλη συσκευή διαθέτουν. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι θα πρέπει και οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

Convenient Multi-Window και νέο AOD

Στο EMUI 10.1, η εταιρεία βελτίωσε το Always-On-Display χαρακτηριστικό με τρισδιάστατα εικονίδια και μειώνοντας ακόμα περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, η νέα έκδοση του λειτουργικού φέρνει νέα multi-window χαρακτηριστικά, όπως το Edge Panel του drawer που περιέχει συντομεύσεις εφαρμογών, διάφορα εργαλεία που εμφανίζονται με swipe στις πλευρές της οθόνης, καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς κειμένου και εικόνων από το ένα παράθυρο στο άλλο.

Multi-Device Control Panel και Huawei Video/Music/News

Πρόκειται για ένα νέο χαρακτηριστικό που προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές του χρήστη, από ένα ενιαίο σημείο. Για να ανοίξει το Multi-Device Control Panel αρκεί να κάνει κάποιος swipe από τις κάτω γωνίες της οθόνης του smartphone.

Τέλος, η Huawei συνεργάστηκε με αρκετές εταιρείες που προσφέρουν περιεχόμενο βίντεο, μουσικής και ειδήσεων. Μερικοί από τους νέους συνεργάτες της εταιρείας είναι οι: Universal Music, Napster, Warner Music Group for music; News UK, The Times, The Sun, talkSPORT, Discovery, FilmBox, eOne, BBC News, Youku, Lionsgate, Universal, Paramount, και Sony.