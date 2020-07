Apple: Αποζημιώνει όσους αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιδόσεων στα iPhone

Στις αρχές Μαρτίου, η Apple συμφώνησε να πληρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής για την υπόθεση του Batterygate. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο συμβάν, θα αναφέρουμε ότι η εταιρεία μείωνε τις επιδόσεις των iPhone όταν η υγεία της μπαταρίας παρουσίαζε αισθητή πτώση.

Αποζημίωση με γεωγραφικά όρια

Το MacRumors αναφέρει ότι μήνες μετά τη συμφωνία, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να λάβουν το μερίδιο που δικαιούνται, το οποίο ανέρχεται στα 25 δολάρια Αμερικής.

Η Apple δηλώνει ότι η αποζημίωση θα δοθεί μόνο σε κατόχους συγκεκριμένων μοντέλων iPhone που έτρεχαν συγκεκριμένες εκδόσεις του iOS, πριν τον Δεκέμβριο του 2017. Επιπλέον, σημειώνει ότι το ποσό αυτό μπορεί να είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο από τα 25 δολάρια Αμερικής.

Τα μοντέλα που υπάγονται στο πλάνο αποζημίωσης της Apple είναι τα iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6s, 6s Plus, και το πρώτο iPhone SE, τα οποία έτρεχαν iOS 10.2.1 ή νεότερο. Επίσης, η εταιρεία προσφέρει αποζημίωση στους κατόχους των iPhone 7 και 7 Plus που είχαν εγκατεστημένο στο smartphone τους iOS 11.2 ή νεότερο.

Τέλος, έχει δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα μέσω της οποίας μπορούν να αιτηθούν αποζημίωση όσοι ενδιαφέρονται, ή να παραιτηθούν εντελώς από την υπόθεση του Batterygate. Ωστόσο, ο τεχνολογικός κολοσσός με έδρα το Cupertino προσφέρει αυτή την επιλογή μόνο στους κατοίκους των ΗΠΑ, κάτι που είναι ιδιαίτερα αρνητικό.

Πηγή