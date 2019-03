Χρησιμοποιώντας το Samsung Galaxy S10+ γύρισαν ολόκληρο επεισόδιο “The Tonight Show”

Η Samsung έκανε μία ξεχωριστή κίνηση marketing για να προωθήσει τις δυνατότητες της κάμερας του Samsung Galaxy S10+. Η εταιρεία ως μέρος μιας νέας συμφωνίας που έκλεισε με το NBC, κανόνισε να τραβηχτεί ένα ολόκληρο επεισόδιο του “The Tonight Show with Jimmy Fallon” αποκλειστικά και μόνο με ένα Samsung Galaxy S10+.

Το επεισόδιο βγήκε στον αέρα στις 5:30 π.μ. ώρα Ελλάδος και δεν θύμιζε τα τυπικά επεισόδια που μας έχει συνηθίσει η εκπομπή. Το μεγαλύτερο μέρος του επεισοδιο πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και όχι στο στούντιο. Επιπλέον, δεν υπήρχε ο κλασικός μονόλογος του Jimmy Fallon στην αρχή του σόου ούτε ένας διάσημος καλεσμένος ο οποίος προωθούσε το τελευταίο project του.

Αντιθέτως, ο Jimmy Fallon ξεκίνησε την εκπομπή λέγοντας στο κοινό για το ξεχωριστό setup του επεισοδίου, το οποίο φυσικά τόνιζε τις δυνατότητες καταγραφής βίντεο που έχει το Samsung Galaxy S10+. Ύστερα από αυτό, υπήρξε μία σειρά από προ-καταγεγραμμένες δραστηριότητες που έκανε ο Jimmy Fallon, μαζί με την μπάντα “The Roots”.

Ένα από τα σενάρια που γυρίστηκαν ήταν με τον Jimmy Fallon να απολαμβάνει το δείπνο του με τους The Roots. Σε ένα άλλο, ο Fallon να παραδίδει φαγητό στους πυροσβέστες της Νέας Υόρκης, και σε κάποιο άλλο τραγουδά με τον Conor McGregor σε μια ιρλανδέζικη pub. Επίσης, είδαμε τον Fallon και του The Roots να εκτελούν το “In The Still of the Night” a capella.

Βλέποντας το επεισόδιο μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι το βίντεο του Samsung Galaxy S10+ φαίνεται εκπληκτικό, όπως επίσης ήταν ξεκάθαρο γιατί οι παραγωγοί επέλεξαν να κάνουν τα γυρίσματα μακριά από το στούντιο. Αφού δεν υπήρχε κανένας τρόπος να κάνουν το βίντεο από ένα smartphone να φανεί τόσο καλό όσο μιας τυπικής κάμερας εκπομπης.

Αν οι παραγωγοί είχαν γυρίσει ένα τυπικό επεισόδιο, τότε το κοινό θα παρατηρούσε πως το βίντεο δεν φαίνεται τόσο καλό όσο συνήθως, κάτι που θα ήταν άσχημο promotion για την κάμερα του Samsung Galaxy S10+. Όπως και να έχει, αξίζουν συγχαρητήρια στη Samsung για το πρωτότυπο marketing και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ποιότητα βίντεο των καμερών του Samsung Galaxy S10+ είναι εκπληκτική. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι το DxOMark είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε πως το Samsung Galaxy S10+ έχει το καλύτερο πακέτων καμερών.

Πηγή