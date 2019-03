Early user αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το Samsung Galaxy Fold

Την προηγούμενη εβδομάδα το Samsung Galaxy Fold δέχτηκε αρκετά χτυπήματα. Τόσο η έντονη πτυχή στο κέντρο της οθόνης όπου το smartphone διπλώνει όσο και οι επιδόσεις που έκαναν την εμφάνιση τους στο Geekbench έκαναν μερικούς να αναρωτιούνται αν το Galaxy Fold είναι μία πραγματικά καλή συσκευή που αξίζει τα $1600.

Στο Twitter ο χρήστης Mishaal Rahman αναφέρει ότι ο early user της συσκευής δέχεται ερωτήσεις και έχει απαντήσει σε αρκετές από κάτω.

EU Samsung Galaxy Fold definitely has the Snapdragon 855, says someone who got one early. They can't show pictures/videos, but are taking questions. Got any?

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 26, 2019