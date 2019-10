Το επόμενο smartphone της Essential θυμίζει τηλεκοντρόλ

Τον προηγούμενο μήνα η Essential επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει το επόμενο smartphone της και πως βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμών. Τώρα, ο CEO της εταιρείας, Andy Rubin, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες και βίντεο ενός ιδιαίτερα μακρόστενου candy bar-style smartphone.

Στο υλικό που δημοσίευσε ο Rubin βλέπουμε ένα μακρόστενο smartphone το οποίο μοιάζει με τηλεκοντρόλ. Η οθόνη έχει μέτρια bezels και στην πάνω αριστερή γωνία υπάρχει punch hole.

Επιπλέον, το πρωτότυπο του Essential έχει το μενού πλοήγησης των τριών κουμπιών στην κορυφή αντί για το κάτω μέρος της οθόνης. Κλείνοντας με την μπροστά μεριά του smartphone, στο πάνω bezel υπάρχει η στενή γρίλια του ακουστικού.

Αν και στις φωτογραφίες βλέπουμε αρκετές εφαρμογές, μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί το app των χαρτών, το οποίο φαίνεται να προσαρμόζεται τέλεια στην μακρόστενη οθόνη του Essential smartphone.

Στο πίσω μέρος του Essential smartphone υπάρχει ένα μεγάλο κυκλικό module με μία μόνο κάμερα, και ακριβώς από κάτω βλέπουμε μία κοιλότητα η οποία θα μπορούσε να είναι κάποιος κλασικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η φωτογραφία με την πλάτη του smartphone δείχνει τέσσερα ιδιαίτερα χρώματα και glossy επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιβεβαιώνονται από μεταγενέστερο tweet του επίσημου λογαριασμού της εταιρείας.

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj

— Essential (@essential) October 9, 2019