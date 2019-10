Google Pixel 4: Όλα τα επίσημα βίντεο για τα νέα smartphones

Τα νέα Google Pixel 4 (5.7″) και Google Pixel 4 XL (6.3″) παρουσιάστηκαν επίσημα με οθόνη OLED Quad HD+ Smooth Display 90Hz, Snapdragon 855 και 6GB μνήμη RAM. Έρχονται με ενσωματωμένη μνήμη 64GB και 128GB, selfie camera με 8 Megapixel και αισθητήρα 3D TοF και dual camera 12MP + 16MP. Οι κάμερες έχουν Dual Pixel PDAF, OIS, Auto-HDR, και δυνατότητα εγγραφής βίντεο 2160p στα 30fps και 1080p στα 30/60/120fps.

Τα νέα Pixel 4 και Pixel 4 XL διαθέτουν στερεοφωνικά ηχεία, IR-based facial security Face Unlock, Motion Sense και τρέχουν Android 10.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το Google Pixel 4 θα γίνει διαθέσιμο στις 24 Οκτωβρίου σε τρία χρώματα, Clearly White, Just Black, Oh So Orange Limited. Η τιμή της έκδοσης 6GB/64GB είναι 799 ευρώ, ενώ η τιμή της έκδοσης 6GB/128GB είναι 899 ευρώ.

Αντίστοιχα, το Google Pixel 4 XL θα γίνει διαθέσιμο στις 24 Οκτωβρίου σε τρία χρώματα, Clearly White, Just Black, Oh So Orange Limited. Η τιμή της έκδοσης 6GB/64GB είναι 899 ευρώ, ενώ η τιμή της έκδοσης 6GB/128GB είναι 999 ευρώ.

Redesign

Camera

Motion Sense

Google Assistant