Google Pixel 4: Σε Maybe Pink, Sky Blue, Slightly Green και Really Yellow;

Το Google Pixel 4 σύμφωνα με πληροφορίες θα φέρει ένα νέο χρώμα στην αγορά, ονόματι “Oh So Orange”. Τώρα, ένα Αμερικάνικο κατάστημα αποκάλυψε μερικά νέα χρώματα τα οποία δεν έχουμε ξανά δει σε κάποιο smartphone της Google. Πιο συγκεκριμένα, η Google λέγεται ότι θα κυκλοφορήσει το απλό Pixel 4 στα χρώματα, “Maybe Pink, Sky Blue, Slightly Green και Really Yellow”.

Το PhoneArena είχε αποκαλύψει ότι ο ερχομός του Android 10 ίσως φέρει και νέα χρώματα στα smartphone της Google. Η πληροφορία αυτή συνοδεύτηκε με renders τα οποία τα παρουσίαζαν. Αυτή η πρόβλεψη όμως δεν ήταν ακριβής καθώς τα εμφάνιζε ελαφρώς διαφορετικά.

Επιπλέον, υπάρχουν μερικά renders από θήκες της Olixar οι οποίες είναι τύπου clear και μας δίνουν μία γεύση από το πως θα μπορούσε να είναι τα χρώματα “Really Yellow και Slightly Green”. Αυτά τα χρώματα θα συνοδέψουν τα λίγο πιο συνηθισμένα “Clearly White, Just Black και Oh So Orange” όπως προαναφέρθηκε.

Να υπενθυμίσουμε ότι η παρουσίαση θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου στην Νέα Υόρκη. Σας αρέσουν τα νέα πιθανά χρωματα του Google Pixel 4;

