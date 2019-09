Google Pixel 4: Θα το κυκλοφορήσει και σε χρώμα “Oh so Orange”

Οι μέρες περνάνε και η αποκάλυψη των Google Pixel 4 πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Τα δύο smartphone της Google έχουν σχεδόν αποκαλυφθεί και τώρα μένει μόνο η επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και του design στις 15 Οκτωβρίου. Τα Pixel 4 και Pixel 4 XL σύμφωνα με μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αλλά και με διαφήμιση που εμφανίστηκε στην Times Square θα κυκλοφορήσουν και σε ένα χρώμα Coral.

Το χρώμα αυτό το βλέπουμε για πρώτη φορά στα Pixel smartphones και σύμφωνα με πληροφορίες το χρώμα αυτό θα ονομάζεται “Oh so Orange”. Το χρώμα αυτό θα συνοδεύεται και από ένα μαύρο και άσπρο με επίσημες ονομασίες Just Black και Clearly White. Μία άλλη πηγή υποστηρίζει ότι οι θήκες του Pixel 4 θα είναι διαθέσιμες στα χρώματα Blue, Chalk, Black και Orange.

Το Pixel 4 μάλλον θα έχει 5.7 ιντσών AMOLED display με ανάλυση 2280 x 1080 pixels ενώ το μεγαλύτερο μοντέλο θα έχει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη στις 6.3 ίντσες με ανάλυση 3040 x 1440 pixels. Ο ρυθμός ανανέωσης του display λέγεται ότι θα αυξηθεί από τα 60Hz στα 90Hz.

Τα δύο smartphone λέγεται ότι θα ενσωματώνουν τον Snpadragon 855 σε συνδυασμό με 4 ή 6GB μνήμη RAM ενώ στην περίπτωση του XL ίσως δούμε ακόμη και 8GB μνήμη RAM. Ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης θα ξεκινάει από τα 64GB και μάλλον θα φτάνει έως τα 128GB ενώ η μπαταρία θα έχει χωρητικότητα 2.800mAh και 3.700mAh στην περίπτωση του Google Pixel 4 και Pixel 4 XL αντίστοιχα.

Όσον αφορά την κάμερα τώρα αυτή θα τοποθετηθεί σε τετράγωνο πλαίσιο στην πάνω αριστερά γωνία και θα ενσωματώνει έναν 12MP αισθητήρα και έναν 16MP telephoto με 8x zoom.

