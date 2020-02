Google Pixel 5 XL: Νέα renders αποκαλύπτουν τον τελικό σχεδιασμό;

Πριν μερικές ημέρες, ο YouTuber Jon Prosser δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυπτε render της πίσω όψης ενός εκ των τριών πρωτότυπων σχεδιαστικών μοντέλων των επόμενων Pixels που ετοιμάζει η Google. Μάλιστα, ο Prosser ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ένα πρωτότυπο του Google Pixel 5 XL.

Τώρα, ο Prosser δημοσίευσε νέα renders που αποκαλύπτουν την μπροστινή μεριά του Google Pixel 5 XL. Στην πίσω μεριά δεν παρατηρείται καμία διαφορά με το προηγούμενο render, εκτός του ότι αυτή τη φορά η πλάτη έχει λευκό χρώμα.

Prototype Pixel 5 render, front and back.

Forehead is slightly smaller than Pixel 4 – still giving room for the Soli Radar system.

I still hope this isn’t the final design.

Think it looks better in white? pic.twitter.com/lOtQkyY5fY

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 20, 2020