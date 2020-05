HTC Desire 20 Pro: Εικόνες δείχνουν τετραπλή κάμερα, punch hole και κλασικό fingerprint

Είναι γνωστό ότι η HTC έχει σχεδόν χαθεί από την αγορά των smartphones και σπάνια κυκλοφορεί νέα μοντέλα, ενώ ασχολείται ιδιαίτερα με τα blockchain έξυπνα τηλέφωνα, όπως το HTC Exodus 1s. Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι η εταιρεία ετοιμάζει την επιστροφή της στην αγορά, με το HTC Desire 20 Pro.

Αυτό είναι το επόμενο smartphone της HTC

Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό με πληροφορίες εκ των έσω ότι η εταιρεία θα κυκλοφορήσει ένα νέο smartphone, με μέτρια χαρακτηριστικά. Τώρα, ο @evleaks δημοσίευσε μία εικόνα που δείχνει τον σχεδιασμό του HTC Desire 20 Pro, το οποίο έχει κωδικό όνομα “Bayamo”.

Στην εικόνα βλέπουμε ότι το Desire 20 Pro θα έχει punch hole στην πάνω αριστερή γωνία και μικρά bezels. Στη δεξιά μεριά του smartphone υπάρχει το κουμπί απενεργοποίηση και το κουμπί αυξομείωσης της έντασης του ήχου.

Περνώντας στο πίσω μέρος, το HTC Desire 20 Pro έχει κλασικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, διπλό LED flash και τετραπλή κάμερα. Το module είναι κάθετο και τοποθετημένο στην πάνω αριστερή γωνία, ενώ στο κέντρο υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του Desire 20 Pro, σύμφωνα με πρόσφατα leaks το smartphone θα έχει Snapdragon 660 ή 665, 6GB μνήμη RAM, κλασική θύρα ακουστικών, και θα τρέχει Android 10 out of the box.

Πηγή