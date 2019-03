Η Huawei έχει ετοιμάσει το δικό της λειτουργικό σύστημα για smartphones και laptop

Σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Die Welt, ο Richard Yu, CEO της Huawei Mobile δήλωσε ότι η εταιρεία του αναπτύσσει το δικό της λειτουργικό σύστημα για smartphones και laptop και είναι προετοιμασμένη να αντικαταστήσει το Android και τα Windows σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη.

Ο κ. Yu δηλώνει ότι η Huawei προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Google και την Microsoft όμως έχει σχέδιο Β αν κάτι πάει στραβά.

Η ερώτηση που τέθηκε από τον δημοσιογράφο της εφημερίδας και η απάντηση του κ. Yu είναι (μετάφραση στα αγγλικά από τα γερμανικά):

Die Welt: Are you thinking about building your own operating system so that your smartphones are not Google-based and computers are not Microsoft-dependent?

Yu: We have prepared our own operating system. Should it ever happen that we can no longer use these systems, we would be prepared. That’s our plan B. But of course we prefer to work with the ecosystems of Google and Microsoft.