Huawei P40 series: Ακυρώθηκε το press event στο Παρίσι, θα γίνει μόνο online

Ακόμα μια μέρα κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών λόγω κορονοϊού, ακόμα μια ακύρωση event. Σημερινό θύμα του Covid-19 το προγραμματισμένο press event της Huawei στο Παρίσι στις 26 Μαρτίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί τελικά αλλά κεκλεισμένων των θυρών για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Αυτό σημαίνει ότι το event θα μεταδοθεί online και εδώ στο Techblog δεν θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε από τους πρώτους που θα πιάσουμε στα χέρια μας τα νέα μοντέλα της φωτογραφικής σειράς P40 series, αποτελούμενη από τα μοντέλα Huawei P40, Huawei P40 Pro και Huawei P40 Pro Premium Edition. Σίγουρα όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε όταν αυτά προσγειωθούν στην Ελλάδα, λογικά μέσα στον Απρίλιο. Νωρίτερα θα έχουμε στα χέρια μας το P40 Lite E.

We’re excited to bring you our next chapter of #VisionaryPhotography at our upcoming online launch – stay tuned for the latest #HUAWEIP40 and we’ll see you on 26th March 2020! pic.twitter.com/EXOqph5DQT

— Huawei Malaysia (@HuaweiMalaysia) March 10, 2020