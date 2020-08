Η Xiaomi άφησε στο λειτουργικό της debug app με πρόσβαση στο FPR σε πραγματικό χρόνο

Ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη πρόκειται για μία επιπλέον “κάμερα” στην κυριολεξία, η οποία βλέπει και αναλύει τα βιομετρικά δεδομένα του χρήστη. Όπως φαίνεται όμως, ένας χρήστης στο Reddit είχε την απορία να δει τι ακριβώς βλέπει αυτή η κάμερα κάτω από την οθόνη, με το αποτέλεσμα να είναι η χειρότερη selfie κάμερα που βγήκε ποτέ.

Ο χρήστης, κάτοχος της συσκευής Xiaomi Mi 9T, κατέβασε την εφαρμογή Activity Launcher, η οποία δίνει πρόσβαση στους χρήστες σε κρυφά μενού της συσκευής, όπως factory tests. Όμως, φαίνεται πως η Xiaomi ξέχασε μέσα στο λειτουργικό της μία debug εφαρμογή, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τι μπορεί να δει εκείνη τη στιγμή ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.

A Redditor found a hidden activity on a Xiaomi phone that lets you see the raw feed from Goodix's optical under-display fingerprint scanner.https://t.co/RKpjDTdgzG

OEMs really shouldn't be leaving these debug apps in production builds… pic.twitter.com/fnEpvPZtol

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2020