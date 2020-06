iPhone 12 Pro: Ένα ακόμη leak αποκαλύπτει 120Hz ρυθμό ανανέωσης

Τα iPhone 12 Pro και 12 Pro Max θα είναι τα επόμενα flagship smartphone της Apple η οποία φημολογείται ότι θα τα εξοπλίσει με μία τέταρτη κάμερα τύπου LiDAR στο τετράγωνο module που γνωρίσαμε με τον ερχομό των iPhone 11. Ταυτόχρονα, αλλαγές φημολογείται ότι θα γίνουν και στο front panel το οποίο λέγεται ότι θα εξοπλιστεί με ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Η πληροφορία αυτή υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό στο διαδίκτυο και μετά από τον εντοπισμό ενός χαρακτηριστικού που θα μειώνει τον ρυθμό ανανέωσης στα 60Hz στο iOS 14 είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δούμε αύξηση του ρυθμό ανανέωσης στα επόμενα flagship.

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate.

— Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020