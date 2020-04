iPhone 12: Πρωτότυπα υποδεικνούν την κυκλοφορία τεσσάρων μοντέλων

Η Apple προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του iPhone 9 ενώ αργότερα μέσα στο έτος αναμένονται και τα νέα flagship iPhone που ίσως ακούνε στο όνομα iPhone 12. Οι νέες πληροφορίες για τα iPhone 12 συμφωνούν με προηγούμενες πηγές, οι οποίες έδειχναν την κυκλοφορία τεσσάρων iPhone αντί τριών αυτό το έτος. Ο Jon Prosser στο Twitter κυκλοφόρησε μία φωτογραφία η οποία αποκαλύπτει ότι, τα τέσσερα iPhone θα έχουν όλα 5G ενώ ταυτόχρονα θα ενσωματώνουν και ένα μικρότερου μεγέθους notch.

Η οθόνη των iPhone αυτών θα ξεκινάει από τις 5.4 ίντσες και θα φτάνει έως και τις 6.7. Πιο συγκεκριμένα, το πιο απλό iPhone 12 έχει κωδική ονομασία D52G θα έχει σώμα αλουμινίου, οθόνη 5.4 ιντσών, A14 Bionic που θα υποστηρίζει 5G καθώς και διπλή κάμερα στην πλάτη. Ελαφρώς πιο πάνω θα βρίσκεται ένα παρόμοιο iPhone με κωδική ονομασία D53G και οθόνη 6.1 ιντσών ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά θα παραμείνουν ίδια.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!

Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯

Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀

Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020