iPhone 12: Θα ξεκινάνε από τα $649 και θα φτάνουν τα $1.099

Τα iPhone 12 είναι τα επόμενα flagship smartphone της Apple τα οποία αναμένεται να φέρουν αλλαγές τόσο στον σχεδιασμό όσο και στα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα iPhone 11 που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβρη. Ένα πολύ σημαντικό όμως πράγμα που αφορά τους καταναλωτές είναι το κόστος. Ο Jon Prosser για ακόμη μία φορά “ρώτησε τις πηγές του” όπως αναφέρει, οι οποίες αποκάλυψαν ότι το φθηνότερο iPhone 12 θα κοστίζει $649. Αυτό το iPhone λέγεται ότι θα έχει οθόνη 5.4 ίντσες, θα υποστηρίζει 5G και θα έχει δύο κάμερες.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020