Αισθητήρα 108 Megapixel θα παρουσιάσει η Samsung μέσα στο μήνα

Παρόλο που τα πολλά MP σε μία κάμερα δεν σημαίνουν απαραίτητα και τέλεια φωτογραφία, η Samsung συνεχίζει να φέρνει στην αγορά αισθητήρες με πολλά MP τα οποία χρησιμοποιούν το Quad Bayer filter. Αρκετές εταιρείες έχουν ξεκινήσει να ενσωματώνουν στα smartphone τους κάμερες των 48MP ενώ η Realme και η Redmi ετοιμάζουν τα πρώτα smartphone με 64MP κάμερες.

Stay tuned for the next big news. August 12, 2019. #NextGenCapture pic.twitter.com/bE8treRBTD

