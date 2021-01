LG Cookie: Οθόνη αφής και στυλ για όλους [Throwback]

Σήμερα θα γυρίσουμε πίσω στο 2008 και θα θυμηθούμε το LG Cookie, το έξυπνο τηλέφωνο της LG που αγαπήθηκε από τη νεολαία. Πολύ πριν μάθουμε ακριβώς τι είναι τα smartphones και ποιες λειτουργίες το ξεχωρίζουν από ένα έξυπνο τηλέφωνο, η LG μας έδωσε το κινητό που είχε τσεκ σε όλα τα κουτάκια για να κάνει τους χρήστες να το αγαπήσουν, αλλά και τη σωστή τιμή για να μπορούν όλοι να το αποκτήσουν.

Έμφαση στο design

Το LG Cookie κυκλοφόρησε το 2008, αν και στη χώρα μας έκανε “πάταγο” το 2009. Εκείνη την εποχή λοιπόν οι συνδέσεις δικτύου ήταν κάτι που δεν ενδιέφερε πολλούς καταναλωτές, όμως είχε ήδη κυκλοφορήσει το iPhone και γνωρίζαμε τι θα πει “μοντέρνα εμφάνιση”. Αυτό λοιπόν προσφέρει η LG. Μία συσκευή που είχε χορταστική οθόνη αφής 3 ιντσών, ήταν (για τα τότε δεδομένα) λεπτό στο χέρι και πάρα πολύ όμορφο.

Αρχικά, το LG Cookie κυκλοφόρησε σε μαύρο, καφέ, ασημί και χρυσό χρώμα, ενώ αργότερα κυκλοφόρησε και (στο αγαπημένο μου) κόκκινο και ροζ. Οι αγοραστές δηλαδή είχαν μία πληθώρα χρωμάτων για να διαλέξουν, ανάλογα με το δικό τους, προσωπικό στυλ. Επιπλέον, είχε γραφίδα, η οποία από μόνη της εκείνη την εποχή σήμαινε ότι πρόκειται για ένα “premium” κινητό τηλέφωνο, ακόμα και αν αυτό ήταν αρκετά μακριά από την αλήθεια.

Πανέμορφο λειτουργικό με widgets

Για όσους είναι μικρότερης ηλικίας θυμίζω ότι μιλάμε για 2008 με 2009, οπότε τα παρακάτω ας μη σας φανούν περίεργα. Το LG Cookie είχε ένα από τα ομορφότερα UI της αγοράς. Οι χρήστες μπορούσα να βάλουν widgets στην αρχική τους για σημειώσεις, ρολόι, φωτογραφίες, έλεγχο μουσικής και άλλα πολλά προεγκατεστημένα που έδινε η εταιρεία. Επίσης, η κάθε σελίδα άλλαζε σαν “κύβος”, ένα εφέ που φαινόταν πανέμορφο στο μάτι.

Μιλώντας για εφέ, τα animations του LG Cookie ήταν απλά πανέμορφα (αν και αργούσαν λίγο). Το menu της συσκευής (ή αλλιώς, app drawer όπως λέμε σήμερα) ήταν χωρισμένο σε τέσσερις κατηγορίες: εφαρμογές επικοινωνίας, εφαρμογές διασκέδασης, εργαλεία και ρυθμίσεις. Κάθε tab είχε τις δικές του εφαρμογές και ο τρόπος που εξαφανιζόταν η μία σελίδα και εμφανιζόταν μία άλλη ήταν απλά υπέροχος.

Επιπλέον, μπορούσατε να βάλετε σε μία σελίδα έως και 9 αγαπημένες σας επαφές με τις δικές τους φωτογραφίες (2008 people), για γρήγορες κλήσεις. Στις επαφές, μπορούσατε να σώσετε έως και 1.000 επαφές, κάτι τρομερά σημαντικό. Τέλος, όχι μόνο υπήρχε το παραδοσιακό πληκτρολόγιο που είχαμε συνηθίσει από τα κινητά με πλήκτρα, αλλά αν γύριζε κάποιος τη συσκευή έβλεπε ένα Qwerty πληκτρολόγιο, πάλι στοιχείο που βλέπαμε μόνο στα “σοβαρά” business phones της εποχής.

Οθόνη αφής για όλους

Όπως είπαμε, το LG Cookie ήταν ένα οικονομικό κινητό με οθόνη αφής πάνω από όλα. Μπορεί το iPhone να άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με οθόνες αφής, όμως το LG Cookie έδωσε σε όλους να πάρουν μία γεύση από την οθόνη αφής. Ναι, ήταν resistive, δηλαδή λειτουργούσε με την πίεση και όχι με την στην κυριολεξία, για αυτό υπήρχε και το ενσωματωμένο πενάκι.

Όμως, ήταν ο ευκολότερος και πιο οικονομικός τρόπος να έχεις συσκευή με πλήρη οθόνη αφής, χωρίς πλήκτρα, πάχος και “ασχήμια”, ή να δώσεις το… νεφρό σου για iPhone. To τραγικό λάθος της LG ήταν ότι προσπάθησε να δώσει στους χρήστες επιλογές. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε η λειτουργία pinch to zoom, οι χρήστες μπορούσαν με παρατεταμένο κράτημα να κάνουν zoom in και zoom out, κάτι που δούλευε καλά αποκλειστικά και μόνο στη θεωρία.

Επιπλέον, η κάμερα έδινε πολλές επιλογές, όμως τα εικονίδια για τον χειρισμό ήταν τόσο κοντά το ένα με το άλλο, που πραγματικά δυσκόλευε υπερβολικά την αλληλεπίδραση. Ακόμα και έτσι όμως, με όλα τα λάθη του, ήταν η πρώτη επαφή πολλών (όπως και δική μου) με έξυπνο τηλέφωνο με οθόνη αφής, κάτι που μας έκανε να συγχωρούμε τα λάθη του.

Πάντα στην καρδιά μας

Το LG Cookie ήρθε και έφυγε μαζί με όλα τα έξυπνα τηλέφωνα με resistive οθόνη, καθώς δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος κάποιος να μένει σε αυτή την παλαιά τεχνολογία ενώ είχε βγει η πραγματική επανάσταση στην οθόνη αφής και ένας πραγματικά ξεκούραστος τρόπος χρήσης. Όμως, σαν τον πρώτο έρωτά μας από το δημοτικό, έτσι για πολλούς θα παραμείνει μία κορυφαία συσκευή.

Η LG έδειξε ότι μπορεί να καταλάβει τη νέα εποχή και τι ακριβώς θέλουν οι χρήστες από μία συσκευή για να τη θεωρούν έξυπνη, όμως έμεινε για καιρό κολλημένη σε αυτή τη νοοτροπία. Πέραν της μεγάλης εμπορικής επιτυχίας του, το LG Cookie έδειχνε πόσο σωστά είχε καταλάβει η εταιρεία την αγορά εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά στην πορεία βέβαια κάτι “χάλασε”.

LG Cookie… Η πρώτη μας αγάπη και παντοτινή!