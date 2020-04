Motorola Edge+: Επιτέλους, flagship smartphone με Snapdragon 865 και μπαταρία 5000 mAh

Η Motorola απέχει πολύ καιρό από τον χώρο των flagships, αλλά τελικά ετοιμάζει τη μεγάλη της επιστροφή. Στις 22 Απριλίου του 2020 η εταιρεία θα παρουσιάσει το νέο της smartphone που δεν είναι άλλο από το Motorola Edge+.

Μέσω ενός tweet από τον επίσημο λογαριασμό της η εταιρεία ανακοίνωσε το “Flagship Launch E-vent” κάνοντας λογοπαίγνιο με το γεγονός ότι η παρουσίαση του θα πραγματοποιηθεί online.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg

— Motorola (@Moto) April 13, 2020