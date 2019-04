Motorola Moto G7 Plus ελληνικό hands-on video review

TechblogTV. Αυτό είναι το Motorola Moto G7 Plus και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στην ελληνική αγορά με τιμή 309 ευρώ. To Moto G7 Plus έρχεται με οθόνη αφής 6.2 ιντσών τεχνολογίας LCD IPS με ανάλυση Full HD+ (1080×2270 pixels), επεξεργαστή Snapdragon 636, μνήμη RAM 4GB, ενσωματωμένη μνήμη 64GB και μπαταρία με χωρητικότητα 3000 mAh και γρήγορη φόρτιση με τον παρεχόμενο γρήγορο φορτιστή που θα βρείτε στη συσκευασία μαζί με δώρο μια απλή θήκη σιλικόνης.

Το Moto G7 Plus ενσωματώνει dual camera 16MP + 5MP με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας (OIS), selfie camera 12 Megapixel με λειτουργία face recongition, αναγνώστη δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, ραδιόφωνο FM και στερεοφωνικά ηχεία με ήχο Dolby Audio. Δείτε το βίντεο!