Motorola One Action: Θα έχει τριπλή κάμερα και punch hole σύμφωνα με render

Η Motorola αποκάλυψε το One Vision τέλη Μαΐου και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το επόμενο smartphone της One σειράς, One Action. Το 91mobiles αποκάλυψε ένα render σύμφωνα με το οποίο το smartphone διαθέτει punch hole display και τριπλή κάμερα με dual LED flash στο πίσω μέρος.

Το τηλέφωνο αναμένεται να διαθέτει 12.6MP κύρια κάμερα που θα συνοδεύεται από μία 5MP depth κάμερα και μία ακόμη με ευρυγώνιο φακό. Η front facing κάμερα θα είναι επίσης 12.6MP. Η Motorola θα επιλέξει σύμφωνα με το render να παραμείνει στην προηγούμενη γενιά fingerprint scanner τοποθετώντας τον στο πίσω μέρος μαζί με το λογότυπο της.

Το Motorola One Action θα έχει οθόνη 6.3 ίντσες, το panel θα είναι LCD τεχνολογίας και θα έχει punch hole για την selfie κάμερα. Η ανάλυση της οθόνης θα είναι FHD+ ( 1080 x 2520p ) με aspect ratio 21:9.

Εσωτερικά θα κρύβει τον Exynos 9609 της Samsung μαζί με την Mali G72 υπεύθυνη για τα γραφικά. Στον αγοραστή θα δίνεται η επιλογή της RAM μεταξύ 3/4GB ενώ ο αποθηκευτικός χώρος θα κυμμαίνεται μεταξύ 32 και 128GB.

Θα υπάρχει NFC υποστήριξη, θα τρέχει το Android 9.0 Pie και θα κυκλοφορήσει σε μπλε και χρυσό χρώμα στις 10 Ιουλίου.

Μέχρι να αποκαλυφθεί το Action smartphone της One σειράς μπορείτε να παρακολουθήσετε το αναλυτικό hands-on video του Techblog για το Motorola One Vision.

