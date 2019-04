Motorola One Vision: Επιβεβαιώθηκε μέσω του Google Arc

Motorola One Vision: Επιβεβαιώθηκε μέσω του Google Arc

Όπως όλα δείχνουν το Motorola One Vision θα ανακοινωθεί σύντομα καθώς πριν λίγες ώρες προστέθηκε στην λίστα του Google ARC. Με τις φήμες να έρχονται και να φεύγουν, φαίνεται πως ο καιρός που θα δούμε το Motorola One Vision, πλησιάζει. Το νέο smartphone, προστέθηκε στην λίστα αυτών που υποστηρίζουν το Google ARC, κάτι που δείχνει πως θα είναι μέρος του προγράμματος Google Android One, το οποίο είναι σχεδιασμένο για γρήγορες αναβαθμίσεις του λογισμικού.

Το Motolora One Vision, φημολογείται πως θα έχει επεξεργαστή Exynos 9610 SoC και η μνήμη του θα είναι από 4GB RAM και άνω.

Λέγεται επίσης, πως θα έχει μέγεθος 6,2″, οθόνη full HD, με ανάλυση 1080×2520, ενώ όσον αφορά την κάμερα, μάλλον θα δούμε διπλή κάμερα στο πίσω μέρος, με κύριο αισθητήρα στα 48MP και δευτερεύον στα 12MP .

Δεδομένου ότι θα έχει και την στήριξη της Google, το Motorola One Vision, αναμένεται να κυκλοφορήσει με λειτουργικό Andoid Pie, όπως έχει γίνει με τα προηγούμενα μοντέλα Motorola One και Motolora One Power.

Πηγή