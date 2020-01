Nokia: Θα παρουσιάσει foldable smartphone στην έκθεση MWC 2020;

Τα foldable smartphone ήταν με διαφορά μία νέα τεχνολογία που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της το 2019 με τις πρώτες εταιρείες να κυκλοφορούν τα πρώτα επίσημα προϊόντα με αναδιπλούμενη οθόνη προς το τέλος του έτους. Στην αγορά των foldable smartphone σύμφωνα με νέες πληροφορίες θέλει να μπει και η Nokia η οποία φημολογείται ότι ετοιμάζει αναδιπλούμενο τηλέφωνο το οποίο θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του 2020 ή στις αρχές του 2021.

Επιπλέον, ο tipster Nokia Anew, πιστεύει ότι το πρώτο πρωτότυπο της εταιρείας ήταν έτοιμο από τα μέσα του προηγούμενου έτους και η HMD Global χαρακτήρισε το προϊόν έτοιμο νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Αυτό ίσως σημαίνει ότι θα το δούμε κατά την διάρκεια της MWC 2020.

Nokia smartphone with a #foldable display is ready. What do you think, is it worth HMD to release such a device? #nokia #nokiamobile #hmd #innovation #galaxyfold #huawei #samsung #Nokia2020 pic.twitter.com/Ke8VSW8Te4

— Nokia anew (@nokia_anew) January 14, 2020