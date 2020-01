Samsung Galaxy Z Flip: Θα κλειδώνει σε δύο θέσεις, στις 90 και 180 μοίρες

Στις 11 Φεβρουαρίου στο καθιερωμένο πλέον Unpacked event, η Samsung θα παρουσιάσει την σειρά Galaxy S20 ενώ το κοινό θα γνωρίσει και τον διάδοχο του Galaxy Fold το οποίο θα ονομάζεται Galaxy Z Flip. Το προηγούμενο διάστημα, κυκλοφόρησαν μερικές real life φωτογραφίες οι οποίες αποκάλυψαν ότι ο σχεδιασμός του θα είναι παρόμοιος με αυτόν του Motorola RAZR 2019. Το Samsung Galaxy Z Flip όμως όπως αποκαλύπτει ο Max Weinbach, θα έχει οθόνη η οποία θα μπορεί να κλειδώνει στις 90 αλλά και στις 180 μοίρες.

Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020