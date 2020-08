O Senior Vice President του Android χρησιμοποιεί το Surface Duo

Το Surface Duo είναι η μεγάλη επιστροφή της Microsoft στα smartphones, όμως σηματοδοτεί και τη μετάβαση της εταιρείας από τo λειτουργικό σύστημα Windows 10 Mobile στο Android. Φαίνεται πως πέραν της ίδιας της εταιρείας, της οποίας τα μέλη φροντίζουν να μας δείχνουν συνέχεια της συσκευές τους, υπάρχουν και άλλοι που λατρεύουν το Surface Duo.

O Hiroshi Lockheimer, Senior Vice Precident των τμημάτων Android, Chrome, Chrome OS και Google Play, ανέβασε μία φωτογραφία στο Twitter που κανείς δεν περίμενε. Η φωτογραφία περιλαμβάνει τα φαγητά yakitori και yakiniku, όμως στη μέση υπάρχει και ένα Surface Duo. Όπως φαίνεται, οι δύο πρώην αντίπαλοι των Mobile OS πλέον είναι φίλοι, καθώς ο Lockheimer είναι ο πρώτος άνθρωπος της ίδιας της Google που χρησιμοποιεί το Surface Duo.

Made some yakitori and yakiniku this weekend! 🐓🧅🍢🥩🍚🥢🥢🥢🥢 pic.twitter.com/moSdmFQzSf

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) August 10, 2020