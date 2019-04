OnePlus 7: Render αποκαλύπτει ότι μοιάζει με το 6T, ίσως ανακοινωθεί σήμερα

Όλα τα leaks που έχουν γίνει ως τώρα για το OnePlus 7 δείχνουν πως το κινητό θα έχει all-screen design και pop-up selfie κάμερα. Ωστόσο, σύμφωνα με ένα 360 render βίντεο που διέρρευσε σήμερα, τόσο καιρό βλέπαμε το OnePlus 7 Pro, αφού η standard έκδοση της συσκευής θα μοιάζει αρκετά με το OnePlus 6T.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το Pricebaba σε συνεργασία με τον γνωστό leaker OnLeaks και δείχνει ένα smartphone με μικρό teardrop notch στο κέντρο της οθόνης και σχεδιασμό πανομοιότητο με αυτόν του OnePlus 6T.

Η κύρια διαφορά του OnePlus 7 φαίνεται να είναι ότι το φλας βρίσκεται μέσα στην μονάδα της κάμερας, αντί να είναι τοποθετημένο ακριβώς από κάτω. Μία ακόμη διαφορά που παρατηρούμε, είναι ότι η οθόνη είναι 6,2 ιντσών σε αντίθεση με του OnePlus 6T που είναι 6,41 ίντσες. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί ως μεγάλα bezels γύρω από μικρή οθόνη, αλλά με βάση το βίντεο, το OnePlus 7 έχει αρκετά μικρά bezels, άρα μάλλον θα είναι μικρότερο από το OnePlus 6T.

Καλό θα ήταν να μην πάρουμε στα σοβαρά το συγκεκριμένο βίντεο, κι ας αναφέρει ότι έγινε σε συνεργασία με τον OnLeaks, ο οποίος έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχία στις διαρροές που δημοσιεύει. Επιπλέον, τα concepts του OnePlus 7 δεν είναι κάτι καινούργιο, ίσως απλά όλοι τους να προσπαθούν να μαντέψουν τι μας ετοιμάζει η OnePlus, που σύμφωνα με φήμες φέτος θα κυκλοφορήσεις 3 μοντέλα.

Ο CEO της εταιρείας υποσχέθηκε πως σήμερα αύριο θα ανακοινώσει κάτι σημαντικό σχετικά με τη συσκευή, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ημερομηνία ανακοίνωσης των OnePlus 7. Σύμφωνα με φήμες, η συσκευή θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου.

I know you guys are stoked to hear about the new device – check back to see my post this Wednesday 😬

— Pete Lau (@petelau2007) April 15, 2019