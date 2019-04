Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν στο Twitter από χθες, το OnePlus 7, θα ανακοινωθεί επίσημα στις 14 Μαΐου.

Το OnePlus 7, έχει απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό το κοινό, καθώς είναι ένα από τα high-end smartphones, που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ούτε η τιμή τους ούτε το πότε θα κυκλοφορήσουν. Ωστόσο, ο χρήστης του Twitter Ishan Agarwal, με χθεσινή του ανάρτηση, δήλωσε πως η νέα σειρά OnePlus 7 θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου.

Okay, so I'm gonna stop with the estimations and give you all what you want. I can confirm that #OnePlus7 Series is launching globally on "14th May" 2019! Exactly 1 month left for #OnePlus' Flagship Killer to be revealed! According to earlier leak: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 14, 2019