OnePlus 7 Pro: Διέρρευσε η τιμή της έκδοσης με 6GB μνήμη RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο

Τον προηγούμενο μήνα, ο tipster Ishan Agarwal, αποκάλυψε την τιμή του OnePlus 7 Pro για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τότε ο Agarwal είχε μοιραστεί μαζί μας μόνο την τιμολόγηση των εκδόσεων με 8GB και 12GB μνήμη RAM. Ωστόσο, η τιμή του βασικού μοντέλου με τα 6GB RAM επιβεβαιώθηκε από τον γνωστό tipster, Roland Quandt.

#OnePlus7Pro base spec (6/128GB) to be priced at 699 Euro in most European countries, like Germany. In some, like Spain, base model is priced at 709 Euro. Can confirm other models priced as reported elsewhere earlier: 8/256GB = 749/759€, 12/256GB = 819/829€.

— Roland Quandt (@rquandt) May 9, 2019