OnePlus 7T Pro: Νέα renders αποκαλύπτουν κάθε πτυχή

Μένουν ελάχιστες ημέρες πριν την εκδήλωση της OnePlus στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένουμε να αποκαλυφθεί το OnePlus 7T Pro. Μέχρι τώρα έχουν αποκαλυφθεί αρκετά για το smartphone και τώρα διέρρευσαν νέα renders που αποκαλύπτουν κάθε πτυχή του.

Some Very High Quality Renders of the OnePlus 7T Pro 'Haze Blue' colour option. Doesn't look much different from the OnePlus 7 Pro Nebula Blue. Do you like it? Want the High Res Wallpaper? #OnePlus7TPro #OnePlus7TSeries #OnePlus7T #OnePlus pic.twitter.com/3pt4c2ByKF

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 6, 2019