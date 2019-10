OnePlus 7T Pro: Θα ανακοινωθεί επίσημα μέσα στην εβδομάδα

Μπορεί η OnePlus να παρουσίασε το OnePlus 7T στις 26 Σεπτεμβρίου αλλά ίσως έχει κάτι ακόμα να πει μιας και ξεκίνησε τη δημοσίευση teaser σχετικά με event για τις 10 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, όπου αναμένεται να δούμε το OnePlus 7T Pro.

Στο teaser της ανακοίνωσης του event η OnePlus αναφέρετε σε OnePlus 7T series, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι ίσως ετοιμάζεται να παρουσιάσει κάτι παραπάνω από μια συσκευή, με τις φήμες να κάνουν λόγο για το OnePlus 7T Pro αλλά και το OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Επιπλέον, τα teaser που βλέπουν το φως τη δημοσιότητας κάνουν αναφορά σε οθόνη 90Hz και φόρτιση Warp Charge 30T, χαρακτηριστικά τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στο OnePlus 7T.

Το event για το OnePlus 7T Pro θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 18:00 ώρα Ελλάδος, με τα αναμενόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν διαφοροποίηση στο design, αφού η διάταξη των καμερών στην πλάτη της συσκευής αναμένεται να είναι κάθετη και όχι σε κύκλο όπως έγινε στο 7Τ, ενώ είναι πιθανό να δούμε μια οθόνη χωρίς notch και pop-up selfie κάμερα.

Thought we were done? Oh we're just getting started. Watch out for something special | Oct 10 🤩

Get notified on https://t.co/V7hq4ZjFIt – https://t.co/mFNfvH7GTi pic.twitter.com/hJizQmyhvm

