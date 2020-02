OnePlus 8 και 8 Pro: Τα περιμένουμε Μάρτιο με Απρίλιο

Η OnePlus ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες τα OnePlus 8 και 8 Pro, δύο smartphone τα οποία φημολογείται ότι θα έρθουν στην αγορά προς τα τέλη Μαρτίου ή τον Απρίλιο. Για τα δύο παλαιότερα όμως OnePlus 7 και 7 Pro δεν ακολουθήθηκε η ίδια τακτική αφού η εταιρεία τα έφερε στην αγορα τον τρίτο μήνα της Άνοιξης.

Την πληροφορία αυτή αποκάλυψε στο Twitter ο leakster, Ishan Agarwal και σύμφωνα με τα λεγόμενα του η OnePlus θα φέρει στην αγορά και ένα νέο “Πράσινο” χρώμα. Η κινεζική εταιρεία ίσως ακολουθήσει αυτήν την τακτική με σκοπό να κοντράρει άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Samsung, η Huawei και η Xiaomi οι οποίες παρουσιάζουν τις δικές τους flagship προτάσεις στην αρχή του έτους.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

