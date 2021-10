Pixel 6 και Pixel 6 Pro έρχονται σε τιμές πολύ πιο προσιτές από τις αναμενόμενες

Δευτέρα, 18/10/2021 · Αντώνης Γιαγδζόγλου

To Pixel 6 με 128 GB αποθηκευτικού χώρου ίσως να κοστίζει από 599$, ενώ το Pixel 6 Pro θα μπορούσε να ξεκινά από 898$, σύμφωνα με τις πρώτες τιμές των ΗΠΑ στα καταστήματα Target που εντοπίστηκαν από τους M. Brandon Lee και Evan Lei.

Πιο συγκεκριμένα, ο Lei δημοσίευσε μια φωτογραφία τιμολόγησης που βρίσκεται ήδη στα ράφια του Target, ενώ ο Lee έχει εικόνες από το inventory system της επιχείρησης που δείχνει τις ίδιες τιμές.

Υπενθυμίζεται πως και οι δύο συσκευές αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 28 Οκτωβρίου.

Here are the corroborated #Pixel6 and #Pixel6Pro prices in the Target inventory system in the US.

Pixel 6: $599

Pixel 6 Pro: $898

Google has to be subsidizing this phone like crazy. This is insanity. #teampixel pic.twitter.com/OUBl8cXCBh

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 18, 2021