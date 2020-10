PlayStation 5 και Xbox Series X: Πρέπει να βιαστούμε;

Μας χωρίζουν μόλις μερικές εβδομάδες από την κυκλοφορία των PlayStation 5 και Xbox Series X, όμως χρειάζεται όντως να βιαστούμε; Η νέα γενιά υπόσχεται πολλά νέα πράγματα, εκ των οποίων όμως αρχικά δε θα δούμε τεράστιες διαφορές, ενώ πολλοί τίτλοι θα κυκλοφορήσουν και για την προηγούμενη γενιά. Οπότε, σαν παίκτης, θέλω να δώσω τη δική μου οπτική για το αν κάποιος κάτοχος πρέπει ή όχι να βιαστεί να αγοράσει νέα κονσόλα.

Έχω PlayStation 4/Slim και θέλω PlayStation 5

Ξεκινάμε λοιπόν με όσους έχουν ένα από τα πιο αδύναμα PS4 και θέλουν να απολαύσουν τη νέα γενιά. Η απάντηση για όσους έχετε την αρχική ή τη Slim έκδοση είναι ότι ναι, αξίζει να αναβαθμίσετε. Όχι μόνο θα έχετε καλύτερες επιδόσεις, αλλά θα έχετε και ένα σύστημα που δε θα ζορίζεται/ζεσταίνεται τόσο με απαιτητικά παιχνίδια. Ένα παράδειγμα για μένα ήταν το Final Fantasy VII Remake, όπου πήγα να το παίξω στο PlayStation 4 Slim και μόνο που δεν πέταξε η κονσόλα.

Έχω PlayStation 4 Pro και θέλω PlayStation 5

Αν έχετε την Pro έκδοση τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αν έχετε μία 4K τηλεόραση και θέλετε να την αξιοποιήσετε τότε ναι, σίγουρα αξίζει η αγορά του νέου μοντέλου. Αν όμως δεν έχετε 4K τηλεόραση (όπως αρκετοί ακόμα) και δεν έχετε πρόβλημα θέρμανσης της κονσόλας, τότε θα πρότεινα να περιμένετε. Ο καλύτερος δίσκος και ο γρηγορότερος επεξεργαστής ναι μεν μπορεί να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία, αλλά δε χρειάζεται να βιαστείτε να αναβαθμίσετε άμεσα.

Έχω Xbox One/One S και θέλω Xbox Series X

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά: Ναι, αξίζει να αναβαθμίσετε άμεσα. Τόσο το Xbox One όσο και τα One S/One S Digital έχουν μεγάλο χάσμα στη δύναμη με το Series X. Ειδικά το αρχικό Xbox One δεν είχε τόση δύναμη όσο το PS4, με το αποτέλεσμα να είναι χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε, αν είστε console gamers, η γρήγορη μετάβαση για εσάς σίγουρα αξίζει πολύ παραπάνω.

Έχω Xbox One/One S και θέλω Xbox Series S

Για όσους έχουν μία από τις βασικές εκδόσεις Xbox One και θέλουν να μπουν εύκολα και οικονομικά στη νέα γενιά, τότε το Xbox Series S είναι μία πολύ καλή πρόταση. Θα μπορείτε να απολαύσετε σε καλύτερη ανάλυση ή/και καλύτερο frame rate τα παιχνίδια και της νέας και της προηγούμενης γενιάς, μαζί με την ταχύτητα των SSD και CPU. Αν λοιπόν δε σας ενδιαφέρει το 4K gaming και θέλετε να αναβαθμίσετε το παλιό σας σύστημα, τότε το Series S θα σας ικανοποιήσει.

Έχω Xbox One X και θέλω Xbox Series X

Εδώ η απάντηση είναι ναι και όχι. Αν έχετε 120Hz οθόνη ή monitor τότε ναι, σίγουρα θα μπορέσετε να απολαύσετε τα παιχνίδια με πολύ πιο smooth gameplay, τουλάχιστον όσα υποστηρίζουν το εν λόγω refresh rate. Αν όμως έχετε απλή τηλεόραση ή 4K, τότε το One X σίγουρα μπορεί να συνεχίσει να σας προσφέρει την ίδια, σχεδόν άριστη εμπειρία, πόσο μάλλον από τη στιγμή που πολλά παιχνίδια θα βγαίνουν και εκεί, σύμφωνα με τη Microsoft, για τα επόμενα 2 χρόνια.

Έχω Xbox One X και θέλω Xbox Series S

Όχι. Δεν αξίζει. Το Xbox Series S είναι μία οικονομική πρόταση για να έχετε σίγουρη πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια της νέας γενιάς. Όμως, με τη Microsoft να υπόσχεται τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια υποστήριξης, δεν αξίζει η “θυσία”. Παρά το νέο επεξεργαστή και λειτουργίες όπως Quick Resume, θα έχετε χειρότερη ανάλυση ή/και χειρότερα frames στο Series S από ότι στο One X. Με τη δύναμη του One X θα μπορείτε να απολαμβάνετε τα παιχνίδια με πολύ καλύτερη ποιότητα, θυσιάζοντας βέβαια χρόνο σε loading και boot. Αλλά και πάλι, είναι μικρό το τίμημα.

Προφανώς αν κάποιοι θέλετε να παίξετε launch παιχνίδια όπως το Demon’s Souls έχετε ήδη πατήσει το pre-order και απλά περιμένετε καρτερικά να πάει 19 Νοεμβρίου. Από την άλλη, αν έχετε ήδη κάποια Pro/X έκδοση και δεν έχετε σκοπό αγορά κάποιας τηλεόρασης για να αξιοποιήσετε τη next-gen δύναμη, τότε τα γρηγορότερα loadings δε θεωρώ ότι είναι λόγος να βιαστείτε.