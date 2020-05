Poco F2: Η Xiaomi στέλνει προσκλήσεις για το event αποκάλυψης της σειράς

Το Poco F2 όπως όλα δείχνουν θα γίνει επίσημο σε λίγες ημέρες. Xiaomi και Poco είναι έτοιμες να παρουσιάσουν την Poco F2 σειρά, καθώς το ισπανικό τμήμα δημοσίων σχέσεων της Xiaomi, ξεκίνησε να στέλνει προσκλήσεις για ένα event που θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου.

Ο επίσημος λογαριασμός της Poco στο Twitter αποκάλυψε ότι η εταιρία θα ανακοινώσει την “δεύτερη γενιά”. Δεδομένου ότι η έχει περάσει αρκετός καιρός από την κυκλοφορία του Poco F1 και το Poco X2 είναι αρκετά πρόσφατο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δούμε επίσημα την Poco F2 σειρά.

We focus on one thing that truly matters:

We surpass ourselves everyday.

We can't wait to reveal the 2nd generation of POCO!#POCOisBACK pic.twitter.com/cCHbpZWKwR

