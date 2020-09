Poco M2: Ανακοινώνεται επίσημα στις 8 Σεπτεμβρίου

Μπορεί όλα τα μάτια των φίλων των κινητών της Poco να είναι στραμμένα στο επερχόμενο Poco X3, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όμως μία μέρα μετά η εταιρεία θα ανακοινώσει και την απλή έκδοση του Poco M2 Pro, το οποίο κυκλοφορεί ήδη από τον Ιούλιο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της για την αγορά της Ινδίας πως στις 8 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το Poco M2. Στο μικρό teaser που μας έδωσε η εταιρεία φαίνεται πως το σλόγκαν για την επερχόμενη συσκευή είναι “Power For The Win”. Επίσης, στην ιστοσελίδα του καταστήματος Flipkart βλέπουμε μερικές επιπλέον πληροφορίες, όπως το ότι το Poco M2 θα έχει μεγάλη οθόνη, αλλά και μεγάλη μπαταρία, χωρίς να γνωρίζουμε τα ακριβή χαρακτηριστικά.

It's time to change all your WTF moments to #PowerFTW moments.

Get ready, the #POCOM2 is arriving on 08th September at 12 noon on @Flipkart.

https://t.co/IhIRnUwfng

— POCO India #POCOM2 (@IndiaPOCO) September 2, 2020