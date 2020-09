Poco X3 NFC: Μέσα σε 30 λεπτά πούλησε 10.000 τεμάχια

Η Poco ανακοίνωσε το νεότερο μέλος στην ήδη μεγάλη γκάμα smartphone που έχει, το Poco X3 NFC, τη Δευτέρα, με τιμή από 229 ευρώ. Η νέα πρόταση της εταιρείας είναι ακόμα φθηνότερη για τους πρώτους αγοραστές, καθώς πέφτει στα 199 ευρώ η έκδοση με 6GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου. Αυτό φαίνεται να ήταν αρκετό για να πείσει τους καταναλωτές.

Το Poco X3 NFC διατίθεται παγκοσμίως μέσω του επίσημου καταστήματος της εταιρείας στο AliExpress. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως μέσα σε 30 λεπτά πωλήθηκαν 10.000 τεμάχια, εντυπωσιακός αριθμός για ένα mid-ranger. Επίσης, η συσκευή πωλείται και μέσω άλλων καταστημάτων, όπως του Amazon, του Banggood και του Gearbest, οπότε υπολογίζουμε πως αυτός ο αριθμός είναι αρκετά μεγαλύτερος στην πραγματικότητα, αν συνδυάσουμε και τα υπόλοιπα καταστήματα.

