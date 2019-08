Realme 5: Τα νέα smartphones θα ανακοινωθούν 20 Αυγούστου

Η Realme ετοιμάζεται να αποκαλύψει την Realme 5 σειρά smartphone η οποία θα αποτελείται από τα Realme 5 και 5 Pro. Στις 20 Αυγούστου αναμένεται να λάβει χώρα το event της εταιρείας στο Νέο Δελχί στην Ινδία.

Teaser για το τι πρόκειται να δούμε σε αυτό το event έκανε η εταιρεία στο Flipkart, καθώς μας προσκάλεσε να “μπούμε στο 5quad”. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι η σειρά 5 θα ενσωματώνει το πρώτο quad camera setup. Δυστυχώς όμως αυτή η σειρά smartphone δεν θα ενσωματώνει τον 64MP snapper του οποίου φωτογραφίες κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα.

Η συσκευή που θα ενσωματώνει τον 64MP αισθητήρα σε ένα quad camera setup αναμένεται να αποκαλυφθεί στις 27 Οκτώβρη.

— Madhav '5'Quad (@MadhavSheth1) August 12, 2019